Alegrete amplia vacinação contra gripe hoje; veja grupos

A partir desta segunda-feira, 16, crianças de 5 a 9 anos de idade e adultos com 55 anos ou mais poderão se vacinar em todas as UBSs com sala de vacinação, conforme horário de funcionamento. Esta etapa teve início no dia 02 de maio e se estende até o dia 03 de junho.

Os demais grupos anteriores continuam elegíveis.

Abaixo, confira os grupos prioritários:

– Gestantes – em qualquer idade gestacional (apresentar carteira de gestante);

– Puérperas – até 45 dias após o parto (apresentar documento do recém nascido);

– Professores do ensino básico e superior / professores de creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes, EJA e superior. (apresentar documento que comprove desempenho de função);

– População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional;

– Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (comprovar condição clínica);

– Forças de segurança e salvamento – policiais federais, militares, civis e rodoviários, bombeiros e guardas municipais (apresentar carteira funcional);

– Forças armadas – membros ativos da Marinha, Exército e Aeronáutica (apresentar carteira funcional);

– Pessoas com deficiência permanente;

– Caminhoneiros – apresentar carteira de motorista e comprovar exercício de atividade;

– Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, urbano e de longo percurso – motoristas e cobradores (comprovar exercício da atividade);

– Crianças de 5 a 9 anos;

– Adultos com 55 anos ou mais.

A vacinação contra influenza estará disponível em todas as UBSs em seus respectivos locais e horários de funcionamento, nos turno da manhã e da tarde, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h, exceto na ESF Bento Gonçalves/PAM e no Centro Social Urbano (CSU), haja vista que estas UBS disponibilizam a 1ª e 2ª dose de vacina contra COVID para as crianças de 5 a 11 anos de idade no segundo turno.

No momento da vacinação, é necessário apresentar documento de identidade e carteira de vacinação (caso haja). Para trabalhadores de saúde, também será necessária a comprovação de vínculo com o estabelecimento de saúde.

Os demais grupos prioritários para a vacinação contra influenza tem data prevista para início de vacinação em 03 de junho.