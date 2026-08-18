Alegrete avança na implantação de radar meteorológico para monitoramento da região

O projeto para a implantação de um radar meteorológico regional em Alegrete avança para uma nova etapa. No começo do mês de agosto de 2026, o Diário Oficial do Estado registrou a cessão de uso de uma área do Município ao Estado do Rio Grande do Sul, medida que integra o processo de implantação da estrutura.

O radar deverá ser instalado em uma área localizada em frente ao Museu do Gaúcho, ampliando significativamente a capacidade de monitoramento meteorológico da região da Fronteira Oeste.

A implantação dos equipamentos faz parte de um investimento de até R$ 186,5 milhões, realizado pelo Governo do Estado por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), destinado ao fortalecimento da prevenção e da resposta diante de eventos climáticos extremos.

Além de Alegrete, estão previstos outros dois radares meteorológicos, nos municípios de Soledade, na região Norte, e Pelotas, na região Sul, complementando a cobertura já existente em Porto Alegre, na região Leste.

Para Alegrete e os municípios da região, o novo radar representa um importante avanço na prevenção, monitoramento e emissão de alertas meteorológicos, contribuindo para a tomada de decisões mais rápidas pelos órgãos de proteção e Defesa Civil e para a segurança da população.

O investimento integra as ações do Funrigs, criado para enfrentar as consequências dos eventos climáticos registrados no Rio Grande do Sul em 2023 e 2024, com foco no fortalecimento da resiliência, infraestrutura e proteção das populações mais vulneráveis.