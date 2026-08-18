Defesa Civil mantém limpeza de açudes em Alegrete

Atualmente o município registra um bom volume de chuvas, o que mantém açudes e barragens em bom nível. Porém, com o El Niño que prevê chuva até a primavera e parte do verão, a tendência é que nos meses mais quentes do ano haja seca. Isso faz com que produtores rurais precisem que esses mananciais estejam com boa reserva de água. Para isso, a Defesa Civil de Alegrete mantém um programa de limpeza de açudes.

Adão Roberto Rodrigues, coordenador da Defesa Civil de Alegrete, informa que vem sendo feita a limpeza de açudes em pequenas propriedades, para que os produtores tenham a capacidade garantida dos açudes até nos meses mais quentes, pois eles dependem da água aos animais, pequenas lavouras e até para consumo em determinados locais do interior .

É um trabalho fundamental em pequenas propriedades que estamos realizando, para que não sejamos pegos de surpresa e possamos manter as propriedades abastecidas no verão. As atividades, segundo a Defesa Civil, são feitas por uma empresa terceirizada.