Inadimplência cresce em Alegrete e chega a 32,8 mil consumidores em julho de 2026

Número de inadimplentes aumentou 14% em um ano, enquanto o valor das dívidas ultrapassa R$ 213 milhões no município

A inadimplência também avançou em Alegrete ao longo dos últimos 12 meses. Dados divulgados pela Serasa mostram que o município encerrou julho de 2026 com 32.825 consumidores inadimplentes, número superior aos 28.802 registrados em julho de 2025.

O levantamento aponta um crescimento de aproximadamente 14% no número de pessoas com dívidas em atraso no período. Ao mesmo tempo, a quantidade de débitos em aberto aumentou de 108.463 para 139.503, uma alta de cerca de 28,6%.

O valor total das dívidas também apresentou crescimento expressivo. Em julho de 2025, os débitos somavam R$ 157,8 milhões. Um ano depois, o montante chegou a R$ 213 milhões, representando um aumento de aproximadamente 35%.

Dívida média também aumenta

Além do crescimento no número de consumidores inadimplentes e no volume total de dívidas, o levantamento mostra uma elevação no valor médio devido por cada consumidor.

Em julho de 2025, o ticket médio por inadimplente era de R$ 5.480,48. Em julho deste ano, passou para R$ 6.490,51, uma alta de aproximadamente 18,4%.

Já o valor médio de cada dívida subiu de R$ 1.455,32 para R$ 1.527,21, crescimento de cerca de 4,9%.

Indicador Julho/2025 Julho/2026 Variação Consumidores inadimplentes 28.802 32.825 +14,0% Número de dívidas 108.463 139.503 +28,6% Valor total R$ 157,8 milhões R$ 213,1 milhões +35,0% Ticket médio por inadimplente R$ 5.480,48 R$ 6.490,51 +18,4% Ticket médio por dívida R$ 1.455,32 R$ 1.527,21 +4,9%

Cenário acompanha aumento da inadimplência no Estado

Os números de Alegrete aparecem em um cenário de pressão financeira também observado no Rio Grande do Sul. Segundo os dados apresentados pela Serasa, a inadimplência no Estado cresceu 0,54% em julho, alcançando 46,76% dos gaúchos.

São mais de 4,1 milhões de consumidores inadimplentes no Rio Grande do Sul, com dívidas que ultrapassam R$ 34,1 bilhões.

No cenário nacional, o Brasil encerrou julho com 83,9 milhões de pessoas inadimplentes e mais de 348,3 milhões de dívidas em aberto, que somam R$ 586,4 bilhões.

Renegociação ganha força

Apesar do número elevado de consumidores com dívidas em atraso, os dados também apontam para um movimento de busca pela regularização financeira.

Entre maio e julho de 2026, mais de 14 milhões de acordos foram fechados no Serasa Limpa Nome, crescimento de 41% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mais de 7 milhões de consumidores renegociaram seus débitos na plataforma.

A pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box também mostra que 49% dos brasileiros pretendem quitar dívidas até o final de 2026. Outros 32% têm como objetivo limpar o nome e 29% planejam formar uma reserva para emergências.

Os dados indicam que, enquanto a inadimplência continua representando um desafio para consumidores e para a economia, cresce também a disposição dos brasileiros em buscar alternativas para reorganizar as finanças.

Em Alegrete, o aumento registrado em um ano chama atenção principalmente pelo crescimento simultâneo do número de inadimplentes, da quantidade de dívidas e do valor total dos débitos. O município passou de R$ 157,8 milhões para R$ 213 milhões em dívidas em apenas 12 meses, reforçando a dimensão do desafio financeiro enfrentado por milhares de consumidores locais.