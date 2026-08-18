Alegrete estará bem representado na Expointer, diz presidente do Sindicato Rural

O lançamento oficial da 49ª Expointer 2026 ocorreu na segunda-feira (17), às 17h, no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. O evento marcou o início da maior feira agropecuária da América Latina, que acontece de 29 de agosto a 6 de setembro no Parque Assis Brasil, em Esteio.

Para o presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Henrique Dornelles, a Expointer é uma vitrine do que o agronegócio tem de melhor. Impulsiona a tecnologia e movimenta recursos por meio dos vários negócios que são realizados durante os dias de feira.

Ele lembra que Alegrete estará muito bem representado em mais esta edição da Expointer, com a presença de ovinos de cinco propriedades, bovinos de seis, equinos de três e mais uma propriedade do Município que vai levar aves.

O Sindicato, junto com outros parceiros, sendo eles: Prefeitura, Pilecco, Caal, Saúde Rural, Associação dos Arrozeiros e Vinhas do Alegrete, também participam da Expointer por meio da Casa do Alegrete.

-Quando cada entidade organiza um dia para receber seus amigos, clientes e demais pessoas que estão visitando a Expointer, salienta o Henrique Dornelles.

