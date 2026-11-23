Conforme informações recebidas pelo telefone 190, um casal teria arrombado o estabelecimento e os suspeitos ainda estariam no local.

Diante da informação, guarnições policiais deslocaram-se até o endereço. Ao chegarem, os policiais abordaram a mulher na parte externa do estabelecimento, onde ela estava de posse de produtos pertencentes à lancheria.

Já o homem tentou se esconder no forro do imóvel, mas também foi localizado e abordado pelos policiais.

Leia mais: Com máquinas e caminhões, Exército intensifica limpeza de ruas em Tupanciretã

Após a abordagem, ambos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

Na delegacia, os dois foram autuados em flagrante. As circunstâncias da ocorrência foram registradas pela autoridade policial.