Alegrete já semeou 47.980 hectares de arroz irrigado para a Safra 2026/27, alcançando 99,25% de uma intenção de semeadura de 48.344 hectares, segundo dados da evolução semanal divulgados pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), por meio da Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) e da Coordenadoria Regional da Fronteira Oeste (CRFO), com base em 18 de novembro de 2026. Restam apenas 364 hectares para o município concluir os trabalhos de implantação da lavoura nesta temporada.

O desempenho alegretense ocorre em um momento de reta final da semeadura tanto na Fronteira Oeste quanto no restante do Rio Grande do Sul. Em âmbito estadual, o levantamento atualizado em 19 de novembro aponta 793.026 hectares semeados, o que representa 92,02% da intenção total prevista para o ciclo 2026/27, estimada em 861.778,96 hectares.

Destaque na Fronteira Oeste e comparação regional

Na Fronteira Oeste, o avanço alcança 98,28% da área projetada, com 243.344 hectares semeados de um total de 247.595 hectares previstos nos municípios monitorados. Com 47.980 hectares implantados, Alegrete figura entre os maiores polos arrozeiros da região — ficando atrás apenas de Uruguaiana (66.708 hectares semeados, ou 99,37% de 67.130 hectares) e Itaqui (52.234 hectares semeados, ou 97,00% de 53.850 hectares).

Alegrete também apresenta percentual superior à média da própria Fronteira Oeste (99,25% contra 98,28%) e supera o índice geral do Rio Grande do Sul (92,02%). Na comparação com outros municípios da Fronteira Oeste listados no boletim, o ritmo local fica próximo ao de Uruguaiana (99,37%), Santo Antônio das Missões (99,12%) e São Borja (98,90%), e à frente de localidades como Barra do Quaraí (98,43%), Quaraí (96,55%) e Manoel Viana (84,00%).

Localidade / Região Intenção de Semeadura (ha) Área Semeada (ha) % Concluído Alegrete 48.344 47.980 99,25% Uruguaiana 67.130 66.708 99,37% Itaqui 53.850 52.234 97,00% São Borja 26.135 25.847 98,90% Barra do Quaraí 20.850 20.523 98,43% Maçambara 17.350 16.829 97,00% Quaraí 10.986 10.606 96,55% Manoel Viana 2.000 1.680 84,00% Fronteira Oeste (total) 247.595 243.344 98,28% Rio Grande do Sul (total) 861.778,96 793.026 92,02%

Panorama das demais regiões gaúchas

No cenário estadual, o ritmo de implantação varia conforme as condições operacionais e o calendário de cada região produtora:

Zona Sul: já concluiu a semeadura da área prevista.

já concluiu a semeadura da área prevista. Fronteira Oeste: registra 98,28% da intenção regional.

registra da intenção regional. Planície Costeira Externa: contabiliza 93,56% da área prevista.

contabiliza da área prevista. Planície Costeira Interna: soma 91,19% da intenção regional.

soma da intenção regional. Campanha: alcança 87,96% da área projetada.

alcança da área projetada. Região Central: registra 72,32% da intenção regional.

Os levantamentos são realizados periodicamente pelas equipes regionais do Irga, com consolidação técnica da Dater, oferecendo um retrato atualizado do avanço das lavouras e subsidiado o acompanhamento das etapas seguintes da Safra 2026/27 no Estado.