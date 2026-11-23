Alegrete já semeou 47.980 hectares de arroz irrigado para a Safra 2026/27, alcançando 99,25% de uma intenção de semeadura de 48.344 hectares, segundo dados da evolução semanal divulgados pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), por meio da Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) e da Coordenadoria Regional da Fronteira Oeste (CRFO), com base em 18 de novembro de 2026. Restam apenas 364 hectares para o município concluir os trabalhos de implantação da lavoura nesta temporada.
O desempenho alegretense ocorre em um momento de reta final da semeadura tanto na Fronteira Oeste quanto no restante do Rio Grande do Sul. Em âmbito estadual, o levantamento atualizado em 19 de novembro aponta 793.026 hectares semeados, o que representa 92,02% da intenção total prevista para o ciclo 2026/27, estimada em 861.778,96 hectares.
Destaque na Fronteira Oeste e comparação regional
Na Fronteira Oeste, o avanço alcança 98,28% da área projetada, com 243.344 hectares semeados de um total de 247.595 hectares previstos nos municípios monitorados. Com 47.980 hectares implantados, Alegrete figura entre os maiores polos arrozeiros da região — ficando atrás apenas de Uruguaiana (66.708 hectares semeados, ou 99,37% de 67.130 hectares) e Itaqui (52.234 hectares semeados, ou 97,00% de 53.850 hectares).
Alegrete também apresenta percentual superior à média da própria Fronteira Oeste (99,25% contra 98,28%) e supera o índice geral do Rio Grande do Sul (92,02%). Na comparação com outros municípios da Fronteira Oeste listados no boletim, o ritmo local fica próximo ao de Uruguaiana (99,37%), Santo Antônio das Missões (99,12%) e São Borja (98,90%), e à frente de localidades como Barra do Quaraí (98,43%), Quaraí (96,55%) e Manoel Viana (84,00%).
|Localidade / Região
|Intenção de Semeadura (ha)
|Área Semeada (ha)
|% Concluído
|Alegrete
|48.344
|47.980
|99,25%
|Uruguaiana
|67.130
|66.708
|99,37%
|Itaqui
|53.850
|52.234
|97,00%
|São Borja
|26.135
|25.847
|98,90%
|Barra do Quaraí
|20.850
|20.523
|98,43%
|Maçambara
|17.350
|16.829
|97,00%
|Quaraí
|10.986
|10.606
|96,55%
|Manoel Viana
|2.000
|1.680
|84,00%
|Fronteira Oeste (total)
|247.595
|243.344
|98,28%
|Rio Grande do Sul (total)
|861.778,96
|793.026
|92,02%
Panorama das demais regiões gaúchas
No cenário estadual, o ritmo de implantação varia conforme as condições operacionais e o calendário de cada região produtora:
- Zona Sul: já concluiu a semeadura da área prevista.
- Fronteira Oeste: registra 98,28% da intenção regional.
- Planície Costeira Externa: contabiliza 93,56% da área prevista.
- Planície Costeira Interna: soma 91,19% da intenção regional.
- Campanha: alcança 87,96% da área projetada.
- Região Central: registra 72,32% da intenção regional.
Os levantamentos são realizados periodicamente pelas equipes regionais do Irga, com consolidação técnica da Dater, oferecendo um retrato atualizado do avanço das lavouras e subsidiado o acompanhamento das etapas seguintes da Safra 2026/27 no Estado.
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