Entre os 120 grupos, o Grupo Nativista Ibirapuitã de Alegrete conquistou o 6º lugar no Enart -o maior festival de arte e cultura da América Latina, e além disso o grupo recebeu o troféu de melhor indumentária do Festival.

O reconhecimento pela indumentária destaca o trabalho de criação de Tayara Carús e a confecção das peças realizada por sua mãe Janice. Um premiação a união e ao trabalho em família do GNI de Alegrete. A conquista também evidencia o trabalho desenvolvido fora do palco e que demandou criatividade, amor e dedicação a arte e a cultura gaúcha que levou mais de um mês e meio de trabalho. “Eu tocava das 7 da manhã as oito da noite”, salienta a costureira Janice Cardoso

Foi tudo cuidadosamente desenhado por Tayara e costurado por sua mãe Janice Cardoso para que cada prenda brilhasse durante a sua apresentação no ENART, comentou a experiente costureira. Cada detalhe, desde a escolha dos tecidos a confecção até a embalagem em caixas personalizadas e com nome individual de cada prenda teve um diferencial fora do palco.

Um dos destaques da premiação é o trabalho de Tayara Carús, responsável pelos desenhos das indumentárias. A confecção de todas as peças ficou a cargo de sua mãe que transformou os projetos em belos vestidos apresentados pelos dançarinos durante a competição.

O resultado valoriza o cuidado com os detalhes, a pesquisa e a dedicação envolvidos na composição da indumentária tradicional gaúcha, elemento importante na preservação da identidade cultural do Rio Grande do Sul.

O Grupo Nativista Ibirapuitã, de Alegrete, conquistou o título de Melhor Indumentária no ENART 2026, um dos principais eventos da cultura tradicionalista gaúcha. Os instrutores da invernada, Tayara Carus e Rafael Machado, integram a equipe responsável pela preparação do grupo.

O resultado valoriza o cuidado com os detalhes, a pesquisa e a dedicação envolvidos na composição da indumentária tradicional gaúcha, elemento importante na preservação da identidade cultural do Rio Grande do Sul.

Com o título de Melhor Indumentária e o 6º lugar entre 120 invernadas, o Grupo Nativista Ibirapuitã leva o nome de Alegrete a um dos maiores palcos do tradicionalismo gaúcho.