Alegrete brilha em etapa da Liga Gaúcha de Voleibol Feminino

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No último domingo (26), a cidade de Uruguaiana foi palco de uma etapa da Liga Gaúcha de Voleibol Feminino.

A etapa foi disputada por seis equipes: SM e Sputinik de Uruguaiana, Vôlei Feminino Itaqui, UVR de Rosário do Sul e o União e Vôlei Feminino de Alegrete.

Após muita disputa, sets e pontos foram conhecido os vencedores. As gurias do Sputinik de Uruguaiana ficaram com o título.

Time do União assegurou medalha de prata

O time do União Feminino comandado pelo técnico Rodrigo Alemão fez bonito, acabou em segundo lugar.

Equipe formada a pouco tempo, já começa a colher frutos

Outro bom resultado foi do Vôlei Feminino Alegrete, as meninas trouxeram o 3º lugar da etapa uruguaianense da Liga Gaúcha de Voleibol, um pódio final recheado de alegretenses.

Vôlei Feminino Alegrete garantiu medalha de broze

O voleibol feminino está em franca evolução em Alegrete. Um movimento forte que já começa a render frutos. A próxima etapa da Liga acontece dia 17 de agosto em Rosário do Sul.

Fotos: reprodução