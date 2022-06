Feira do Livro 2022 terá o tema: Ler é dar voz à imaginação

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, informa que a equipe de coordenação da Feira do Livro de Alegrete, depois de consulta entre as escolas que enviaram sugestões de alunos, definiu o tema desta edição: “Ler é dar vida à imaginação!”

A definição ocorreu entre consenso da equipe da Cultura com as representantes do setor pedagógico da Secretaria, Marisabel Peccin e Solaine Carneiro Ribeiro.

As sugestões enviadas deram o rumo, pois a maioria foi nessa direção: leitura é viajar no tempo, leitura e criar um mundo novo, ler é pensar…

Já estão sendo definidas questões orçamentárias e os funcionários que estarão com responsabilidades específicas como os lançamentos de livro, contatos com os livreiros, organização das atividades no palco, entre outros pontos.

Os autores alegretenses que tiverem interesse em lançar suas obras na Feira do Livro, podem entrar em contato com o Centro Cultural.