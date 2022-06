Mais um fujão: motorista bate em carro, destrói lateral e foge

Share on Email

No início da tarde desta terça-feira(28), mais um condutor fugiu do local do acidente após destruir a lateral dianteira de um Argo, estacionado.

De acordo com a Guarda Municipal, a informação foi de que o proprietário deixou o veículo estacionado em frente à residência, no bairro Honório lemes, rua Nei dos Santos Leal, e, por volta das 13h, ouviu o estrondo.

Um motorista que estaria em uma caminhonete branca, tudo indica que tenha sido uma Saveiro, teria feito uma conversão em alta velocidade e colidido frontalmente com o carro estacionado. Na sequência fugiu em direção ao bairro Getúlio Vargas.

Foram localizadas câmeras de videomonitoramento, nas imediações, o que deverá auxiliar para a identificação da placa.

Este foi o segundo acidente nas últimas horas em que os condutores causam danos de grande monta em veículos estacionados e fogem do local. Se alguém tiver informações pode entrar em contato através do 190(Brigada Militar) ou 55 99923-3205 – Alex.

No link o outro caso na íntegra. Vídeo mostra motorista batendo em carro estacionado e fugindo do local em Alegrete