Alegrete com diversas programações neste fim de semana; destaque para os shows

A grande parte deles envolvendo shows e eventos musicais que prometem movimentar o cenário de eventos no Município.

No sábado (19), diversos eventos irão movimentar o dia em Alegrete. Na parte da tarde, às 15h acontece a grande final do Sênior Especial no estádio Municipal Farroupilha, Tinga e Sindicato, promovem um clássico de uma das categorias mais nobres do amador no “Baita Chão”.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ainda neste dia, na tradicional “rua gastronômica”, na Venâncio Aires, acontece alguns eventos com música ao vivo. O lugar é muito frequentado pelos alegretenses e destaca alimentação, bebida e apresentações musicais. Além deles, diversos bares tem evento, como Resenha Bar, Blackout, Tapera, Midas 88 e outros em Alegrete.

No período da noite, no clube Caixeiral acontece o baile de 25 anos da Naftalina. Um evento histórico que marcou época e gerações em Alegrete e terá na banda Pandora um pouco dos clássico que ficaram na memória dos alegretenses.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

No clube Sete de Setembro, acontece o show da cantora Marvila. A pagodeira, atualmente, gravou diversas músicas de sucesso e promete movimentar os apaixonados pelo pagode em mais uma noite promovida pelo Friends Bar.

No domingo, acontecem diversos eventos nos bairros como Páscoa Solidária e outros. Além disso, no dia é muito forte a presença dos alegretenses na Praça dos Patinhos para as tradicionais roda de chimarrão e demais atividade.