Alegrete com máximas acima dos 41ºC e chuva de verão isolada

A semana iniciou novamente marcada pelo calor com temperaturas acima dos 40ºC em Alegrete. Segundo a previsão do MetSul, entre terça e quarta-feira, o sol irá predominar e a máxima pode chegar a 42ºC nos próximos dois dias.

Neste último dia de janeiro, a mínima foi de 20ºC e a máxima vai chegar aos 40ºC, não há previsão de chuva até a metade da semana.

Ao certo, que nenhuma região do Rio Grande do Sul deve ter um cenário tão ruim por precipitação e calor nos próximos dez dias como o Oeste. Enquanto muitas áreas do estado devem ter pancadas e calor intenso que não chega a ser extremo, a região de Alegrete enfrentará condição de precipitação muito escassa e, pior, com calor extremo.

Para amanhã (1º), o dia amanhece com mais calor e os termômetros vão registrar 42ºC, segundo a meteorologia. Já na quinta-feira (2), embora o calorão persista em escala igual ao dia anterior, existe previsão de pancadas de chuva (2,4mm). Será outro dia de calor extremo.

Para sexta-feira (3), a temperatura retrai e a mínima será de 19ºC com a máxima não passando dos 34ºC. Existe a possibilidade de pancadas de chuva, porém em baixo volume.