Alegrete participa da Copa Gaúcha de Beach Soccer em Torres

Na categoria masculina, o time do Locomotiva acabou perdendo os dois confrontos iniciais e não passou da 1ª fase.

No primeiro confronto derrota para o São José de Porto Alegre, 4 a 2. No outro jogo vitória do Rola Bola de Tramandaí por 3 a 1 sobre os alegretenses. A Sociedade Esportiva Locomotiva disputou o evento com 12 Tiago (Ibirapuitã*), 13 Daniel (River Plate*),11 Uillian (Nova Araça), 01 Maison (Progresso/Rosul), 08 Fabio (Varzea Verde*), 03 Luisandro (Centenário*), 10 Leandro (Centenário*), 04 Juliano (River Plate*), 09 Igor (Braga/S.Correa), 06 Rodrigo (River Plate*), 07 Anderson (Varzea Verde*) e 02 Edson Liscano (Brandão*) (*Equipes do Futebol Amador de Alegrete).

O campeão no masculino foi o Internacional de Porto Alegre que venceu a final contra o Napoli de Capão da Canoa. Já o 3° Lugar ficou com a equipe da Heineken de Torres e 4° Lugar para o Rola Bola de Tramandaí.

Estiveram participando da Copa Gaúcha de 2023, quinze equipes na categoria masculina, destaque das equipes aqui da Região: Borussia (Santa Maria), E.C.Santiago (Santiago), RB Loterias (Cacequi), Apolinário (Santiago), S.E.Locomotiva (Alegrete), e Gladiadores (Cacequi).

No feminino o representante alegretense venceu por 6 a 1 as gurias do Carboneros da cidade de Feliz. No segundo jogo mais uma boa vitória das meninas de Alegrete sobre o Phoenix de Eldorado do Sul por 4 a 1. Na disputa da semifinal, as gurias de Alegrete foram batidas pelo Amigos do Adri, time da casa por 4 a 2.

Estiveram nas areias de Torres as atletas: 11 Juliana, 04 Dinara, 01 Saili, 06 Caroline, 12 Eryca, 10 Savana, 08 Lariane, 06 Camila, 09 Joice, 07 Amanda, 02 Daiane.

Dinara recebeu o troféu disciplina.

O título no feminino foi para o Phoenix(Eldorado do Sul), que superou o time Amigos do Adri (Torres). O 3° Lugar foi para as gurias do Soccer Girls (Torres) e 4° Lugar para as meninas do Locomotiva (Alegrete).

Na etapa Feminina nenhuma equipe recebeu cartões amarelo e vermelho. Sendo que o Troféu Disciplina foi indicado para o Locomotiva.

Segundo o dirigente Sérgio Augusto Lima de Freitas, o beach soccer em alto nível foi apresentado em Torres, e com Alegrete disputando com as melhores equipes do RS, e se mantendo entre os melhores.

Freitas destacou o empenho de todos e agradeceu os apoiadores que acreditam no potencial da modalidade. Além da prefeitura e câmara, a Liga Alegretense de Futebol, e empresas como Unopar/Aprovação, CDJ Construções e Reformas, Tá Barato pra Caramba, Uniformes Telles, RM Construções, Alegrete Viagens e Turismo, Do Campo Georreferenciamento, Sott Alimentos, Padaria Nosso Sonho, Botoni 24hs, Farmácia Ibirapuitã e Arabesco, contribuíram para participação das equipes de Alegrete em Torres.

Fotos: reprodução