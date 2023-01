Alegretense cumpre promessa e distribui 100 rosas vermelhas em hospital de POA

A alegretense Ana Cláudia Brum, de 51 anos, distribui rosas como alerta à prevenção do câncer de mama. O ato foi em Porto Alegre, na segunda-feira(30), no Hospital Santa Rita.

Ao falar com o PAT, a empresária acrescentou que foi um dia muito especial, que certamente ficará marcado em sua vida para sempre.

Ela foi cumprir uma promessa que fez à Santa Rita de Cássia, antes de realizar a cirurgia. “Pedi a ela, que tudo desse certo na cirurgia, que foi feita pela Dra. Kenia Borghetti e equipe, e foi um sucesso! Desta forma, eu voltaria ao Hospital Santa Rita com 100 rosas vermelhas, para entregar aos pacientes e funcionários, e foi lindo, muita emoção a cada olhar”- descreveu.

Ana saiu de Alegrete e percorreu cerca de 500 km, desta vez, para a consulta de acompanhamento. Ela fez a promessa devido ao diagnóstico e o tratamento de câncer de mama.

A gratidão é sempre um gesto nobre que engrandece quem reconhece e quem recebe

“Muita gratidão a Deus por eu poder estar recebendo a energia daquelas pessoas, me sinto muito agradecida e feliz com o coração e alma em paz, por ter cumprido o que prometi. Mas, o mais importante foi perceber o quanto temos que ser gratos pela vida, pela família, pelos amigos e por coisas tão banais do nosso dia a dia, que muitas vezes passam despercebidas por nós. Então, valorize o que você tem, abrace quem você ama e diga a estas pessoas o quanto elas são importantes para você”- destacou.

Pequenos e dignificantes gestos fazem nossos dias melhores

A alegretense também acrescentou que decidiu transformar em uma atitude o que está vivendo, principalmente, para que as pessoas saibam a importância do diagnóstico precoce. É preciso realizar exames antes de sentir sintomas e desmistificar o estereótipo de que a pessoa está procurando uma doença”- enfatizou.

O trabalho de todos é incansável, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Cada um com a sua missão olhando mais para o lado e não só para si mesmo. Eu continuo minha luta com muita força e coragem, para enfrentar o que vier na certeza que a fé move montanhas! E cada vez mais com a certeza de que a prevenção e o diagnóstico precoce de câncer salvam vidas. Vamos fazer com que o outubro rosa seja durante todos os meses do ano”- finalizou.

O gesto também foi uma forma de agradecer o carinho e o cuidado que recebeu de todos os profissionais do hospital durante o tratamento.