Alegrete continua na expectativa para saber se está na rota da variante Delta

Com novas confirmações da Fiocruz, Rio Grande do Sul chegou no final da última quinta-feira(20), último Boletim relacionado à variante Delta, com 66 casos confirmados. Essa informação gera uma grande apreensão devido à divulgação no último dia 17 de que Alegrete está com caso suspeita da variante.

O alerta na terça-feira ocorreu depois de um final de semana de muitas aglomerações e flagrantes de grupos sem o uso da máscara. Conforme o Governo do Estado, em dois dias mais 14 novos casos da variante foram confirmados e, atualmente, há 66 confirmados, diferente dos 52 do último dia 17. A informação chegou na quinta-feira (19/8) ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

O Município de Alegrete ainda aguarda o resultado do exame – conforme divulgação do site oficial da secretaria de Saúde do Estado. O resultado estava previsto para esta sexta-feira.

Com isto, são 66 casos confirmados da cepa de origem indiana no Estado e 95 prováveis aguardando confirmação, totalizando 161 amostras.

Entre os casos sequenciados nesta última leva pela Fiocruz, o laboratório ainda identificou uma amostra da variante Alpha (B.1.1.7), que teve o primeiro registro no Reino Unido. O paciente com esta cepa é residente de Caxias do Sul. A amostra foi coletada ainda em maio e referia-se a um dos dois casos que já estavam registrados no painel da Vigilância Genômica da Secretaria da Saúde (SES).

Variante tomando espaço

Na quinta-feira (19), a porcentagem da variante delta em relação à variante gamma identificadas na última semana está em aproximadamente 18%. A gamma (P.1) surgiu no Amazonas e é predominante no Estado desde o início de março. No início do mês de agosto, essa porcentagem estava variando entre 10% e 15%.

De acordo com Salvato, a delta está tomando um espaço importante, mas mais lenta do que ocorreu em outros países da Europa e nos Estados Unidos, onde, após cinco semanas da identificação, essa variante já representava a maioria das amostras analisadas. A diferença desses países analisados para o Brasil, e mais especificamente o território gaúcho, é que aqui predomina a gamma.

“Dado o cenário mundial, a expectativa é que tenhamos um aumento da delta nas próximas semanas, mas espera-se que em ritmo semelhante ao que temos acompanhado, com a variante tomando espaço aos poucos. Porém, essa é uma análise muito dinâmica, e a cada semana o cenário pode trazer mudanças significativas. Por isso o trabalho de Vigilância Genômica em tempo real que o Cevs vem fazendo é tão importante, não só para entender a dinâmica de disseminação da delta aqui no Estado, mas também entender como se dá a relação entre a delta e a gamma em uma região onde a gamma predomina, além de podermos identificar possíveis novas variantes caso venham a surgir”, conclui Salvato.

Variantes de preocupação identificadas no Estado

Gamma (P.1) – Identificada pela primeira vez em Manaus. Até o momento, é a variante de preocupação com maior circulação do Estado.

Delta (B.1.617.2) – Identificada pela primeira vez na Índia. Vem ganhando espaço aos poucos nas últimas semanas no Estado.

Alpha (B.1.1.7) – Identificada pela primeira vez no Reino Unido. No Estado, apareceu em duas amostras de sequenciamento genético, uma em Pelotas e outra em Caxias do Sul. Trata-se de dois casos isolados até o momento.

Municípios com casos confirmados de delta:

Alvorada, Canoas, Capão da Canoa, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Estância Velha, Esteio, Garibaldi, Gramado, Guaíba, Nova Bassano, Novo Hamburgo, Panambi, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Maria, Santana do Livramento, São José dos Ausentes, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Triunfo.

Municípios com casos prováveis de delta:

Alegrete, Alvorada, Bom Retiro do Sul, Cachoeirinha, Canela, Canoas, Caxias do Sul, Cidreira, Esteio, Garibaldi, Gramado, Gravataí, Guaíba, Montenegro, Não-Me-Toque, Novo Hamburgo, Paraí, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Maria, Santo Ângelo, São Francisco de Paula, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Vacaria e Viamão.

Com informações do site do Governo do Estado