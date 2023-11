Alegrete decreta Situação de Emergência devido aos danos em estradas rurais

O município vem enfrentando a ocorrência de chuvas desde o mês de setembro com grandes volumes de chuva e a precipitação de mais de 100mm, em algumas localidades, No último dia 2 de novembro aumentou os estragos nas estradas do interior de Alegrete, inclusive interrompendo a do Silvestre que a enxurrada provocou a abertura de uma cratera na pista.

Neste dia 7, na sede da Associação dos Arrozeiros, o Secretário de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri e representantes da Associação dos Arrozeiros, presidente do Sindicato do Trabalhadores Rural, Jesus Alz, produtores e a imprensa local, foi anunciado o Decreto de Situação de Emergência, devido aos estragos nas estradas vicinais do Município.

Anúncio da Situação de Emergência foi na sede dos arrozeiros do município

Dentre outras coisas,o decreto preconiza que nessa situação o Município fica dispensado de licitação para adquirir os bens necessários ao atendimento da situação de emergência para a realização de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo de um ano.

A Defesa Civil do Município é a que organiza toda a documentação dos estragos para emitir ao Estado do RS, para que o Decreto Municipal seja homologado pelo governo estadual que, posteriormente libera recursos aos Municípios em situação de emergência.