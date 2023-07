Mais um projeto social vai incluir crianças e jovens pelo esporte no Capão do Angico

Dentro dessa linha, o desportista Samuel Alanes da Silva está montando um projeto de cunho social para ajudar meninos e meninas. O projeto Escolinha de Futebol Capão do Angico – formação de atletas, vai fazer com que crianças de ambos os sexos tenham a oportunidade de praticar o futebol nos campos do bairro.

Mulher, agredida em evento, teve o iPhone furtado

Samuel, o mentor do projeto, diz que já está conseguindo com amigos a doação de material que ajude neste trabalho. -Precisamos de colaborações, não temos nenhum fim lucrativo e, sim, ajudar. A escolhinha será para meninos de 7 a 16 anos e meninas de 12 a 16 anos. -Eu já estou fazendo as fichas e vou na casa dos pais, porque é preciso que assinem um termo de responsabilidade. Sou cristão e acredito que os certos vão ajudar, atesta o desportista que joga futebol amador na equipe do Vila Real. Os treinos serão segundas, quartas e sextas-feiras às 15h no campo do Palmeiras e, aos sábados, no campo do Estrelão. O início do trabalho está previsto para o dia 10 de julho próximo.