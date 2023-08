Músico alegretense vai ensinar, de forma gratuita, quem quiser aprender a tocar violão

Isso no sentido de aprender a tocar um instrumento. Robson Fontoura, artista alegretense, vai ensinar quem realmente não tem condições a tocar violão As aulas serão em sua casa, no bairro Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ele informa que em 2020 recebeu R$ 4.814 da Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura e não pôde efetuar as aulas porque estavam em pandemia e, depois, porque teve que cuidar dos pais doentes.

Agora, Fontoura vai poder implementar este projeto de ensinar quem realmente estiver interessado em tocar violão. Diz que as vagas são limitadas nos horários das 9h às 12h e das 14h às 18h. Está organizando espaço para receber seus alunos que, independente da idade, todos terão oportunidade de forma gratuita. Se a pessoa tiver violão é melhor, senão o músico vai disponibilizar o seu e disse que vai adquirir mais violões com o decorrer do tempo. Contato pelo número (55) 9 9935 4393.