Alegrete “derrete” no primeiro de janeiro

Com a cidade em ritmo lento, poucas pessoas nas ruas, uma madrugada tranquila, sem ocorrências policiais graves e sem registro de acidentes, pela Brigada Militar, até o momento, o calor é o que provoca o desconforto para os que precisam estar nas ruas trabalhando. Muitas famílias optaram por Rios, piscinas e a Praia em Manoel Viana, para se refrescarem.

“Tá saindo fumaça do asfalto”, acrescenta Joana Fagundes, que fotografou o termômetro na Avenida Eurípedes Brasil Milano. Há mais de uma semana, a temperatura está insuportável, com registros que já tinham atingido 44ºC no mesmo local.

A explicação para essa temperatura, é que existe um fenômeno chamado de ‘ilhas de calor’. As áreas urbanas sempre são mais quentes. Dependendo da geometria dos prédios, do tipo de material usado nas construções, do asfalto, as pessoas em volta sentirão mais calor, destacam os climatologistas.

Recomenda-se evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h, além de permanecer em locais protegidos do sol e consumir bastante água.

Uma outra situação preocupação é a estiagem. Em Alegrete, na semana de 22 a 29 de dezembro, o nível do Rio Ibirapuitã variou entre 80cm e 72cm (nível mínimo atingido foi 72cm), considerado crítico. Os dados são da estação fluviométrica da CPRM/ANA.

De acordo com a Defesa Civil, 61 o número de municípios gaúchos que decretaram situação de emergência por conta da estiagem.