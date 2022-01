O condutor, de 28 anos, realizou o teste do etilômetro que deu zero, na contraprova, informou o Comando Rodoviário da Brigada Militar(CRBM), que atendeu a ocorrência.

Motorista sai da pista e capota no Caverá

Segundo informações do policial rodoviário, o motorista e mais dois ocupantes saíram ilesos. Ele trafegava sentido interior/Alegrete, na VRS 806, quando no KM 03, perdeu o controle do veículo. O Corolla saiu da pista e capotou à margem da via.

Sem condições de rodar, o carro foi removido pelo guincho particular. O acidente foi na tarde deste dia 1º de janeiro de 2022, na Estrada do Caverá, em Alegrete.