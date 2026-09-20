Alegrete desfralda a bandeira do mais autêntico sentimento gaúcho neste 20 de Setembro

Neste domingo, 20 de setembro, Alegrete volta a viver um dos momentos mais aguardados do calendário tradicionalista. As ruas do município são tomadas por cavalarianos, prendas, peões e representantes das entidades tradicionalistas para mais um grande Desfile Farroupilha, celebrando a cultura, a história e o orgulho de ser gaúcho.

Desde as primeiras horas da manhã, a movimentação é intensa. Pelas ruas da cidade, cavalarianos começam a se deslocar em direção aos pontos de concentração do evento. Aos poucos, Alegrete ganha uma atmosfera diferente, marcada pelo movimento dos cavalos, pelas pilchas, pelas bandeiras e pelo encontro de famílias e tradicionalistas.

A partir das 9h da manhã, tem início o desfile, que deverá se estender ao longo da manhã e avançar pelo começo da tarde. Ao longo do trajeto, cada CTG, cada piquete e cada entidade tradicionalista levará para as ruas um pouco da sua história, da sua identidade e da maneira como mantém viva a cultura gaúcha.

Não será apenas um desfile de cavalos. Será a representação de um trabalho construído durante todo o ano dentro das entidades tradicionalistas.

Cada CTG chega ao desfile carregando suas histórias, seus símbolos e as gerações que ajudam a manter seus costumes. Cada piquete traz consigo a força daqueles que encontram no cavalo, no campo e na convivência entre amigos uma forma de preservar suas raízes. E, junto deles, estarão crianças, jovens, adultos e idosos, mostrando que o tradicionalismo não pertence a uma única geração

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Um desfile construído por muitas mãos

O 20 de Setembro é também o momento em que o trabalho realizado pelas entidades ao longo do ano ganha as ruas. Cada CTG, piquete, cavalariano e cada família que participa tem um papel na construção desse grande cenário tradicionalista.

Há quem esteja preparando o cavalo desde cedo, quem tenha escolhido cuidadosamente a pilcha, quem acompanhe os filhos pela primeira vez e quem participe do desfile há décadas. São diferentes histórias reunidas em um mesmo trajeto.

Quando os primeiros cavalarianos entrarem no percurso, o público poderá perceber que por trás de cada grupo existe uma comunidade que trabalha para preservar costumes, ensinar às novas gerações e manter vivo o sentimento de pertencimento ao Rio Grande do Sul.

Orgulho de ser gaúcho

Em Alegrete, cidade marcada pela forte ligação com o campo e com o tradicionalismo, o 20 de Setembro ganha um significado especial.

É um dia em que o orgulho gaúcho aparece nos detalhes: na pilcha, no cavalo, nas bandeiras, na música, nos símbolos e, principalmente, na presença das famílias que fazem questão de participar.

É também um momento de encontro entre gerações. Crianças que acompanham os pais e avós começam a construir suas próprias memórias dentro da tradição. Jovens assumem responsabilidades nas entidades e adultos seguem transmitindo conhecimentos que receberam de outras gerações. É assim que a tradição permanece viva: sendo vivida, compartilhada e passada adiante.

Neste domingo, Alegrete novamente será palco de uma grande manifestação da cultura gaúcha. As ruas são tomadas pelos cavalos e pelos tradicionalistas, enquanto o público acompanha a passagem das entidade.

E, quando cada CTG, piquete e grupo de cavalarianos passar pelo trajeto, levará consigo muito mais do que uma apresentação: levará a história, o trabalho e o orgulho de todos aqueles que fazem parte daquela entidade.