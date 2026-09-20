IFFar: projeto ENEM Aí retoma atividades do segundo semestre com oficina de redação no Campus Alegrete

O Projeto ENEM Aí retomou, no segundo semestre, as atividades voltadas à preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A programação de retorno teve como destaque uma oficina prática sobre projeto de texto, etapa fundamental para o planejamento e a organização da redação.

Realizada na tarde do dia 1º de setembro, no Auditório Central do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete, a atividade foi conduzida pela professora Fernanda Borges, da área de Letras. Durante o encontro, foram trabalhados aspectos relacionados ao planejamento textual e à utilização produtiva de repertórios socioculturais na construção da redação.

A oficina também contou com a participação do professor Ronan Simioni, que abordou a importância do projeto de texto na definição das estratégias argumentativas e na elaboração de uma proposta de intervenção coerente e adequada ao tema apresentado na prova. A atividade proporcionou aos participantes um momento de orientação prática, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias que podem ser utilizadas pelos estudantes durante a preparação para o exame.

Próximo encontro

O cronograma do Projeto ENEM Aí terá continuidade no dia 22 de setembro, às 14h, com um encontro dedicado à área de Ciências da Natureza. A atividade contará com a participação do biólogo e professor Samuel Cunha, que abordará os principais aspectos relacionados à prova de Ciências Biológicas do ENEM. Com a retomada das atividades, o projeto segue oferecendo aos estudantes momentos de preparação, orientação e aprofundamento dos conteúdos que integram o exame.