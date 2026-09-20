Alegretense leva projeto de inclusão ao Rock in Rio pelo quarto ano consecutivo

Radicada no Rio de Janeiro, alegretense coordena o Sorrindo Inclusão e participa do festival com equipe formada por pessoas com Síndrome de Down e autismo.

A alegretense Flávia Fabres viveu, em 2026, mais um capítulo de uma trajetória que une inclusão, acessibilidade e grandes experiências. Pelo quarto ano consecutivo, ela esteve presente no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, à frente do Projeto Sorrindo Inclusão, iniciativa que busca ampliar a participação de pessoas com deficiência em diferentes espaços da sociedade.

Radicada no Rio de Janeiro, Flávia coordena o projeto e, durante o festival, atua por meio de parcerias , participando pelo apoio e pelas atividades desenvolvidas na Cidade do Rock.

Neste ano, a equipe do Sorrindo Inclusão no festival contou com dois adultos com Síndrome de Down (T21), um adulto com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e três profissionais da equipe, entre psicopedagogos e mediadores.

Para Flávia, a presença no Rock in Rio representa muito mais do que participar de um grande evento. É uma oportunidade de proporcionar aos integrantes do projeto experiências de autonomia, responsabilidade e pertencimento. “Incluir é pertencer.”

A frase, que se tornou uma espécie de síntese do trabalho desenvolvido pelo Sorrindo Inclusão, esteve presente ao longo de toda a experiência no festival.

Um trabalho que começa antes dos portões abrirem

Segundo Flávia, participar do Rock in Rio envolve uma preparação que começa muito antes da chegada à Cidade do Rock. Contratações, treinamentos, exames e todos os procedimentos necessários fazem parte da rotina da equipe para garantir que a participação das pessoas com deficiência ocorra com responsabilidade, segurança e respeito.

Depois de quatro anos, a equipe já possui uma relação construída com diferentes profissionais e espaços do festival. Para Flávia, reencontrar a Cidade do Rock e perceber as mudanças na estrutura de acessibilidade é também acompanhar parte de uma transformação que vem sendo construída ao longo do tempo.

A coordenadora destaca a presença de plataformas acessíveis em frente aos palcos, espaços destinados à acessibilidade e outras iniciativas que, segundo ela, contribuem para ampliar as possibilidades de participação das pessoas com deficiência no festival.

Durante a Preview , o Sorrindo Inclusão também contou com a presença de Nanda Bande ( Ex BBB 24) e de seus filhos, entre eles Marcelo, que é autista. A família aproveitou toda a estrutura da Cidade do Rock e participou da experiência com entusiasmo.

Nanda é uma pessoa muito presente e uma importante parceira do Sorrindo Inclusão. Sua participação reforça a importância das redes de apoio e da presença das famílias na construção de experiências mais acessíveis e inclusivas.

Durante os dias de evento, os integrantes do projeto enfrentaram diferentes condições climáticas e percorreram muitos quilômetros dentro e fora da Cidade do Rock. Para Flávia, cada situação também fez parte do processo de aprendizado e da construção de novas experiências. Responsabilidade, independência, autonomia e compromisso foram alguns dos aspectos destacados pela coordenadora ao fazer um balanço da participação da equipe.

“Não é apenas sobre estar presente”, resume Flávia ao falar sobre a proposta do projeto. Para ela, ocupar espaços, experimentar novas possibilidades e construir memórias são partes fundamentais de um processo de inclusão efetiva.

No último dia do festival, três integrantes do Sorrindo Inclusão e seus responsáveis também tiveram a oportunidade de participar de uma experiência especial proporcionada pelo Itaú.

O grupo esteve na esquina mais emblemática da Cidade do Rock ( Espaço Itaú ) acompanhou o show de Ivete Sangalo a partir do Mirante. A experiência ganhou ainda um momento de surpresa, com a entrega de brindes aos participantes, entre eles o copo do Itaú e uma minicâmera um dos itens mais desejados desta edição RIR.

Para Flávia, momentos como esse mostram como as parcerias podem contribuir para ampliar as experiências de participação e pertencimento das pessoas com deficiência em grandes eventos.

A participação de Flávia no Rock in Rio tornou-se, ao longo dos últimos quatro anos, uma extensão do trabalho desenvolvido pelo Sorrindo Inclusão. A presença de pessoas com deficiência em um dos maiores eventos musicais do mundo, na visão da coordenadora, contribui para ampliar a discussão sobre acessibilidade, autonomia e participação social.

Neste ano, além da equipe fixa do projeto, o Sorrindo Inclusão também acompanhou convidados em diferentes atividades proporcionadas durante o festival.

Ao encerrar mais uma edição, Flávia fez questão de agradecer aos parceiros profissionais envolvidos, integrantes do Sorrindo e minha equipe , que chega ao quarto ano faça sol ou faça chuva estamos lá.

De Alegrete para o Rio de Janeiro, Flávia Fabres segue transformando sua presença no Rock in Rio em uma oportunidade para levar uma mensagem que resume a essência de seu trabalho: E, para o Sorrindo Inclusão, Flávia diz que pertencer significa ter a oportunidade de estar, participar, experimentar, escolher, construir memórias e ocupar os espaços da sociedade.

A coordenadora destaca ainda, a presença de plataformas acessíveis em frente aos palcos, espaços destinados à acessibilidade e outras iniciativas que, segundo ela, representam avanços na possibilidade de pessoas com deficiência vivenciarem o festival de maneira mais ampla.

Durante os dias de evento, os integrantes do projeto enfrentaram diferentes condições climáticas e percorreram muitos quilômetros dentro e fora da Cidade do Rock. Para Flávia, cada situação também fez parte do processo de aprendizado.

Responsabilidade, independência, autonomia e compromisso foram algumas das experiências destacadas pela coordenadora ao fazer um balanço da participação da equipe.

“Não é apenas sobre estar presente”, resume Flávia ao falar sobre a proposta do projeto. Para ela, ocupar os espaços, experimentar novas possibilidades e construir memórias são partes fundamentais de um processo de inclusão.

No último dia do festival, três integrantes do Sorrindo Inclusão e seus responsáveis também tiveram a oportunidade de participar de uma experiência especial proporcionada pelo Itaú.

O grupo esteve em um dos espaços do banco na Cidade do Rock e acompanhou o show de Ivete Sangalo a partir do Mirante. A experiência foi acompanhada ainda por uma surpresa: os participantes receberam brindes, entre eles o copo do Itaú e uma mini câmera mimo mais desejado do Festival .Para Flávia, o momento representou mais um capítulo da trajetória do projeto dentro do festival.

A participação de Flávia no Rock in Rio tornou-se, ao longo dos últimos quatro anos, uma extensão do trabalho desenvolvido pelo Sorrindo Inclusão. A presença de pessoas com deficiência em um dos maiores eventos musicais do mundo, na visão da coordenadora, ajuda a ampliar a discussão sobre acessibilidade e participação social.

Neste ano, além da equipe fixa do projeto, o Sorrindo Inclusão também acompanhou convidados em atividades proporcionadas durante o festival.

Um sonho que atravessa fronteiras

Mesmo radicada no Rio de Janeiro, Flávia mantém uma ligação profunda com Alegrete e com a Fronteira Oeste. Para ela, levar essa experiência para sua terra de origem também faz parte do sonho de transformar realidades e ampliar oportunidades.

“Meu sonho é que as empresas de Alegrete invistam cada vez mais em ações inclusivas, que o trabalho das pessoas com deficiência seja reconhecido e valorizado em todos os cantos do nosso baita chão.

Acredito que, juntos , podemos transformar a Fronteira Oeste em um território cada vez mais acessível, inclusivo e preparado para que todos possam trabalhar, participar, pertencer e ocupar seus espaços.” E quando vierem ao Rio de Janeiro estarei de portas abertas para recebe los, convida a profissional.

Fotos: Sorrindo Inclusão