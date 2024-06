Alegrete é a cidade que mais vacinou contra influenza na região da 10ª CRS

Share on Email

Mais quatro cidades estão na faixa dos 40%, são elas: Santa Margarida (42%); São Gabriel (41,93%); Itaqui (40,71%) e Uruguaiana (40,72%). Os números são do painel de hospitalizações da Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG, na última atualização dia 7, às 12h21min.

A influenza constitui uma das grandes preocupações em saúde pública devido ao seu impacto na morbimortalidade da população. A pandemia de influenza A(H1N1)pdm09 foi a primeira do século XXI com milhares de casos e óbitos.

O município registrou seis internações, três continuam no hospital tratando a infecção. Dos pacientes, são quatro homens e duas mulheres. Quatro deles tem entre 20 e 39 anos, um na faixa etária 60 a 79 anos e outro com mais de 80 anos.

Já foram aplicadas 17.914 doses contra a influenza em Alegrete. A taxa de cobertura comparativa coloca a cidade na frente da vacinação em âmbito estadual e nacional. No Rio Grande do Sul a cobertura é de 42,14%, enquanto no Brasil alcançou 38,06%, Alegrete atingiu 47,41%.

O percentual de aplicação de doses por população alvo coloca os idosos na frente com 52,32%, seguido das crianças com 32,32%. Entre as gestantes o índice é de 20,21% e entre puérperas a porcentagem é de apenas 14,13%.

No RS, já são 996 hospitalizações, destas 248 pacientes seguem internados. O estado já confirmou 86 óbitos por SRAG.