Alegrete é o município que mais vacinou a população na região da 10ª CRS

Os números divulgados até o dia 6 mostram que a cidade de Alegrete com uma população de 73.589 já atingiu 84,60% com ao menos uma dose e 72% do esquema vacinal completo. Das 11 cidades que integram a coordenadoria apenas Santa Margarida do Sul com 2.562 habitantes atingiu 101,60 % da sua população.

Nos demais acima dos 30 mil habitantes, a que mais se aproxima dos números de Alegrete, está São Gabriel. O município de 62.105 habitantes atingiu 81,10% com a dose 1 e 70,30% no esquema vacinal completo.

A cidade com mais habitantes da região é Uruguaiana. Com 126.970 habitantes a cidade fronteiriça vacinou 73,60% da população em primeira dose e 60,90% com a segunda dose.