Cadela, de chapéu, chama atenção em frente à loja na Assis Brasil

Marco Aurélio Aguiar, diz que a Guapa gosta de usar o seu chapéu de gaúcho e fica bem tranquila. – Eu resolvi fazer um marketing diferente e coloquei ela com este chapéu, em frente à loja, e isso chamou muita atenção de quem passou pela Assis Brasil.

Guapa de chapéu em Alegrete

A cadela de seis anos é filha de Rottweiler com Boxer e normalmente fica no pátio da família. Mesmo com o intenso movimento da Avenida, Marcos diz que o animal fica calmo e não tira o chapéu da cabeça.

Disse ainda que um senhor de Porto Alegre parou para tirar foto da Guapa e comentou: só no Alegrete mesmo para a gente ver uma cena dessas”.

Quando tive a idéia de colocar o chapéu na nossa filha de quatro patas não imaginava que ela ficaria calma, porque normalmente os cães não gostam de usar este tipo de adereço e logo tiram. Ela circula de um lado para outro e, às vezes, senta bem linda de chapéu, elogiou o dono .