Alegrete é o segundo município que mais testou a população na área da 10ª CRS

Conforme o boletim atualizado no último dia 31, na área da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, a cidade de Alegrete está entre as que mais testou sua população.

A 3ª Capital Farroupilha com 78.984 habitantes conforme os dados do último censo, até o último dia do mês de agosto tinhas testados 5.065 pessoas, entre Teste Rápido e PCR, apenas 6,41% da população foi submetida ao exame.

Para a coordenadora adjunta da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde Andreia Carneiro, os números são do intenso trabalho da secretaria de saúde que monitora os pacientes e testa a medida que é considerado necessário pelas autoridades médicas.

Ficando atrás somente da Terra dos Marechais, São Gabriel já testou 6.349 dos 62.105 habitantes. O município de Uruguaiana com população de 116.276 havia testado até ontem 4.943. No total da área de abrangência da Coordenaria dos 465.460 habitantes já foram testados 29.583 pessoas.

Casos Notificados

Até o final de agosto, a cidade de São Gabriel, havia notificado 845 casos ao Governo do Estado. Alegrete foi a terceira cidade em casos notificados. Foram 490 casos notificados pelo município até o dia 31. Uruguaiana notificou 625 casos. O montante da 10ª CRS atingiu 2.244 casos notificados até o final de agosto.

Casos Oficiais

Entre os casos oficiais, segundo dados da 10ª CRS, Alegrete está com 477 casos oficializados. A cidade de São Gabriel tem 810 e Uruguaiana 603 casos. O Rio Grande do Sul registrou 125.813 casos até o dia 31. Dos 497 município, 486 já registraram casos de covid-19. Com 3.435 óbitos no Estado, a cidade de Alegrete ainda não tinha oficializada a 14ª morte, que foi apontada pela secretaria de saúde do RS na noite da última segunda-feira. São Gabriel já contabilizou 24 mortes, enquanto a cidade fronteiriça de Uruguaiana teve 11 óbitos. Já foram contabilizados 62 mortes na região da 10ª. A taxa de ocupação de UTI na região da 10ª CRS era de 68% no dia 31 de agosto.

Júlio Cesar Santos