Três mulheres são indiciadas por tortura de adolescente em Vacaria

Segundo a polícia, as suspeitas, duas de 25 anos e uma de 20, trabalhavam em uma casa noturna da cidade e teriam lido nas cartas que a adolescente mantinha um relacionamento com o marido de uma delas. A jovem era babá e foi à cidade especialmente para trabalhar para uma das mulheres.

No dia do crime, o trio surpreendeu a adolescente em casa e passou a agredí-la. De acordo com a polícia, a tortura começou por volta da 1h da madrugada e seguiu até o amanhecer.