Alegrete| Em menos de cinco horas, Brigada Militar recaptura três foragidos

Em uma sequência de ações que evidencia a atuação ostensiva e a capacidade de resposta da Brigada Militar, três indivíduos que cumpriam medidas judiciais e utilizavam tornozeleira eletrônica foram recapturados em Alegrete nesta quinta-feira (20). As ocorrências aconteceram em um intervalo de aproximadamente cinco horas.

Dois dos recapturados eram monitorados por envolvimento com o tráfico de drogas. O terceiro respondia por roubo. Em todos os casos, segundo a Brigada Militar, houve descumprimento das determinações impostas pela Justiça, o que levou à intervenção dos policiais.

As três recapturas, embora ocorridas em situações distintas, demonstram a importância do trabalho de monitoramento, patrulhamento e pronta resposta realizado diariamente pela corporação. A atuação dos policiais permitiu localizar os indivíduos e restabelecer o cumprimento das medidas determinadas judicialmente.

O uso de tornozeleira eletrônica não significa liberdade irrestrita. Os monitorados precisam cumprir uma série de condições estabelecidas pela Justiça e, diante de violações, podem ter a medida revogada e voltar ao sistema prisional.

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A sequência de ocorrências desta quinta-feira chama atenção justamente pela eficiência da resposta policial: três indivíduos que estavam submetidos ao monitoramento eletrônico foram novamente retirados de circulação em poucas horas.

Para a comunidade, o resultado reforça a presença da Brigada Militar nas ruas e o trabalho permanente de prevenção e repressão à criminalidade. A atuação integrada entre o acompanhamento das medidas judiciais e o policiamento ostensivo é fundamental para impedir que pessoas que descumprem determinações judiciais permaneçam em situação irregular.