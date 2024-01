Alegrete entre as 20 cidades que mais emprega em trabalhos temporários

Na modalidade, funcionários não precisam trabalhar todos os dias da semana e as empresas pagam apenas pelas horas contratadas.

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 2017 o estado registrou 622 acordos do tipo Em 2020, foram 7,1 mil e, em 2021, foram quase nove mil novas oportunidades de emprego.

Em 2023, o número de contratos nos onze primeiros meses do ano já é mais de duas vezes maior que o acumulado no mesmo período de 2022. Segundo fonte do Ministério do Trabalho, são mais de 8910 contratados de forma temporária entre janeiro e novembro, contra 5210 do semestre do ano passado.

O volume de contratações nesse modelo pode acabar tendo impactos na Economia a partir de práticas que podem vir a serem adotadas pelos trabalhadores. De acordo com dados do MTE, neste ano o setor que mais contratou nesse modelo foi o de serviços, que inclui bares e restaurantes, hotéis e lancherias.

Na pesquisa, aponta que Alegrete, aparece entre as 20 cidades que mais emprega pessoas junto ao setor temporário. Empregos como: entregadores de jornal, baristas e vendedores ambulantes aparecem no topo da lista da terceira capital farroupilha. Temporadas de verão são listadas como o pico do movimento. Segundo a pesquisa realizada, o Município empregou 216 pessoas ao longo de 2023 no setor.