Soldado Leal não resistiu a um aneurisma sofrido enquanto perseguia um indivíduo

Natural de Santana do Livramento, entrou na Brigada há mais de 10 anos e tinha no sangue a sua doação e comprometimento para proteger e salvar vidas. Uma pessoa que gostava muito de desafios, era atleta, piloto de motocross, já tinha participado, do agora extinto, Grupo de Operações Especiais da Brigada Militar -GOE e do patrulhamento de motos.

Educação vai reabrir EMEI Dr Romário e Alexandre Lisboa para acomodar lista de espera da educação infantil

O soldado Leal deixa uma grande lacuna no 2º Esquadrão da BM em Alegrete. A família brigadiana está enlutada pela morte precoce de uma grande profissional, responsável por muitas atuações em Alegrete. O soldado deixa uma filha e um sentimento de gratidão de todos que puderam fazer parte em algum momento de sua vida nos 38 anos. Leal teve um aneurismo quando estava trabalhando na noite da última sexta-feira(31). Ele estava em perseguição de um indivíduo quando passou mal e foi encontrado caído. Rapidamente foi socorrido pelos colegas e encaminhado à UPA e posteriormente à Santa Casa, onde precisou ser reanimado e depois entubado. Ficou na UTI até a noite de sábado e foi levado de ambulância para Santa Maria onde foram realizados mais exames e constatada a morte cerebral, nesta terça-feira(4). A família deverá decidir se vai ser realizada a doação de órgãos.

O peito de todos os colegas, neste momento, sangra. Seco, vai ficar para sempre no coração de todos e nas memórias dos jogos de futebol, das aventuras sobre duas rodas e da sua hombridade.

Ao intervir em briga, homem é ferido por dois indivíduos

Tenente Nei escreveu a seguinte mensagem:

Desde a última sexta-feira a família Brigadiana do Esqd Alegrete acompanha esta inesperada situação do Sd Leal e agora é com muita tristeza que informo que nosso irmão combateu o bom combate, foi um guerreiro brilhante, um amigo fiel e parceiro. Com todas estas qualidades, foi chamado para integrar as tropas celestiais do grande pai.

Que receba nossas orações e nosso agradecimento por este tempo que esteve ao nosso lado e que siga seu caminho de luz, deixando pra trás, aqui neste plano terrestre toda a admiração e respeito que conquistou entre seus irmãos de farda e todos aqueles que tiveram o privilégio de ter cruzado em sua curta existência. Vá em paz irmão e que Deus te receba de braços abertos!

Ten Nei Machado

Resp. P/ Exp. ADM do 2° Esqd PMon/Alegrete.

Soldado Suzeli colega de farda citou:

E foi assim

Farda passada

Coturno lustrado

Deu um beijo na esposa sem saber que era o último

Viu sua filha sem saber que era a última vez

Se apresentou no serviço no bom humor de sempre

Correu atrás de vagabundo sem medir esforços

Mas infelizmente..tombou

Recebeu socorro rápido dos colegas

Mas infelizmente essa batalha o nosso guerreiro perdeu

Nós perdemos

E assim é a nossa vida,

Saímos de casa sem saber se voltaremos

Vamos onde ninguém mais quer ir

Resolvemos problemas dos outros

E mesmo assim não escolheríamos outra profissão

Descanse em paz meu irmão de farda