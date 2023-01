Share on Email

Segundo informações, por volta das 4h de quarta-feira(4), uma guarnição foi até a Praça General Osório, onde foi realizado contato com a vítima.

O homem relatou que estava bebendo com uns amigos e teve um desentendimento com um indivíduo, que desferiu um golpe com um pedaço de madeira lhe atingindo o rosto.

A vítima ficou com uma lesão no olho e o suspeito fugiu antes dos policiais chegarem no local. Houve apenas o o registro.