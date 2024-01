Se depois da vistoria, in loco, não surgir fato novo as obras dos camarotes poderão ser retomadas

A decisão, conforme a Justiça, foi para que seja feita uma vistoria no local, por um perito, antes que as obras sejas desmanchadas. O despacho buscou fazer com que a produção de provas seja no menor tempo possível para não prejudicar a obra. Inclusive, já foi nomeado um perito que tem 48h para enviar sua decisão à Justiça a partir da data do despacho neste dia 3 de janeiro.

Se depois da perícia, in loco, determinada pela Justiça seguindo os prazos determinados no despacho, não houver fato novo, as obras dos camarotes poderão ser retomadas.

O despacho é resultado de uma ação cautelar de produção antecipada de prova movida pelo Ministério Público em relação à Associação das Entidades Recreativas, Culturais e Carnavalescas de Alegrete, (ASSERCAL), Prefeitura Municipal, Gilson Moura Vaucher e Cristian Reinhold Jung. O trabalho tinha sido retomado depois de uma parceria entre Assercal, a Construtora Sotrin e outras empresas, neste dia 3.