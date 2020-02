Alegrete entre os 21 municípios do RS a ter programa que previne doenças sexualmente transmissíveis

No RS, nos temos 21 municípios prioritários para DST – Aids, infecções sexualmente transmissíveis, dentre os quais três da 10ª Coordenadoria de Saúde está Alegrete.

A Delegada Regional de Saúde, Heilli Temp, informa que o estado fez uma parceria com a Unesco que vai disponibilizar mais de 6 milhões reais para que se faça um trabalho diferenciado no sentido de trabalhar a prevenção e prevenção a estas doenças no Estado. Aqui na região da 10 CRS estão os Municípios de Alegrete, Santana do Livramento e Uruguaiana que vão receber recursos para que se trabalhe direto com os estudantes.

A Delegada diz que vão priorizar trabalhar com estudantes no sentido de uma mudança de comportamento, para diminuir os elevados índices de infecções sexualmente transmissíveis, principalmente entre jovens.

O programa Saúde do Escolar será desenvolvido pela Secretarias da Saúde e Educação para que os estudante possam entender e saber que se cuidar é fundamental para evita doenças sexuais de qualquer natureza, ponderou Heilli Temp.