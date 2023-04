Alegrete está com 52 pessoas positivadas com a Covid-19

Foram registrados 46 novos casos positivos entre sábado (15/04) e quinta-feira (20/04).

No sábado (15/04) foi registrado 01 caso positivo, 01 mulher com 45 anos, no domingo (16/04) não foi registrado nenhum caso.

Já na segunda-feira (17/04) foram registrados 12 casos positivos, 07 mulheres e 05 homens com idades entre 18 e 75 anos, na terça-feira (18/04) foi registrado 01 caso positivo, 01 mulher com 37 anos, na quarta-feira (19/04) foram registrados 04 casos positivos, 02 mulheres e 02 homens com idades entre 12 e 67 anos e na quinta-feira (20/04) foi registrado 01 caso positivo, 01 mulher com 20 anos.

Foram registrados 31 recuperados e há 52 casos ativos no município. Não há pessoas internadas com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete e, até o momento foram registrados 333 óbitos por Covid-19. Também foram realizados 65.740 testes, sendo 43.446 negativos, 22.294 positivos e 21.909 recuperados.