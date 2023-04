Orgãos de segurança tranquilizam professores e continuam trabalho preventivo nas escolas

A promotora Luis Losekann disse que foi uma reunião fechada com os órgãos de segurança. Foi passado aos representantes des escolas que realizem controle de quem entra nos espaços escolares, que os pais olhem as mochilhas de seus filhos. Os que levaram facas para as salas de aula estavam amendrotados e tem bom comportamemto, atestou. Outra solicitação é para que todos evitem compartilhar notícias de massacre, porque conforme a Promotora, é isso que esse tipo de criminoso quer- publicidade. – Não compartilhem fotos, vídeos e notícias desse tipo de crime”.

Uma outra reunião foi agendada pela Promotoria de Justiça Regional de Educação, Dinamárcia Maciel de Oliveira, dentre os assuntos, a segurança nas escolas. Participaram o prefeito Márcio Amaral, o secretário de Educação, Rui Alexandre Medeiros.

Promotora Dinamárcia Maciel reunida com Prefeito Márcio Amaral e secretários municipais

Na verdade, a reunião com a Dra. Dinamarcia Maciel não foi, exclusivamente, para tratar sobre este tema, disse o Secretraiirui Alexandre Medeiros. -Ela veio a Alegrete em uma visita de cortesia, já que assumiu a Regional há pouco. Falamos sobre todos os assuntos que envolvem a Educação, como merenda escolar, transporte escolar e outros”.

Já sobre a segurança nas escolas, diz o Secretário Rui Alexandre Medeiros, foi para mantermos a posição que temos adotado e que os órgãos de segurança estão atuando, para manter a ordem e a tranquilidade nos ambientes escolares, e que os serviços de inteligência estão buscando identificar como a propagação de publicações falsas que circulam nas redes sociais, cita.

O Tenente Nei Machado disse que a Brigada Militar vai continuar fazendo o que vinha realizando, um intenso trabalho nas escolas com reforço do efetivo do pessoal do administrativo que também está fazendo o patrulhamento escolar e reforço na equipe de inteligência. Ele diz que foi criado um grande órgão de segurança formado pela BM, polícia, Guarda Municipal, Ministério Público num trabalho de prevenção Não vamos pagar para ver, disse o policial militar.

-Também foi falado, disse Tenenet Nei, aos representantes de escolas para que conversem para evitar disseminar fake news e em caso de emergência liguem para o 190 ou 181- do disque denuncia. E que todas as escolas adotem medidas de segurança, controle de acesso à escola de quem não é do colégio. São mdidas preventivas, atesta.