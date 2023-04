Alegrete fecha o primeiro trimestre com redução nos crimes de furtos, abigeatos e estelionatos

Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), divulgados na quinta-feira (13), o município de Alegrete apresentou redução nos indicadores criminais neste primeiro trimestre de 2023. Em volume de ocorrências registradas pela polícia civil o trimestre encerrou com 455 boletins confeccionados. Janeiro registrou o maior número com 180 BOs, e março o menor com 132 boletins, enquanto fevereiro teve 143 registro.

Em três meses a cidade contabilizou 242 crimes de furtos, o mês passado foi responsável por 66 ocorrências oficializadas pela polícia, o que evidenciou uma redução de 17% neste tipo de crime no município. Já os casos de estelionatos tiveram um acréscimo em março. O terceiro mês do ano encerrou com 39 vítimas de estelionatários, diferente de fevereiro quando totalizaram 32 casos envolvendo estelionatários. Também houve uma redução os crimes de abigeatos, março teve apenas 4 casos registrados na DP, um a menos que fevereiro. O ano iniciou com sete crimes de roubo de animais em Alegrete. O crime de furto de veículo que iniciou o ano com três casos, voltou a registrar um em março.

O mês passado encerrou com 18 ocorrências envolvendo posse e tráfico de drogas e em três meses a cidade havia registrado um homicídio, embora o mês de abril já contabilize um, que será elencado nas estatísticas deste mês. Num comparativo com o primeiro trimestre de 2022, quando o município encerrou com 436 ocorrências, nesse ano houve nos três primeiros meses houve um aumento de 19 registros a mais.

À nível estadual, com reforço no combate à violência doméstica, o Rio Grande do Sul encerrou o primeiro trimestre de 2023 com redução nos casos de feminicídios. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), entre janeiro e março deste ano, foram 24 ocorrências, representando uma queda de 14,3% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Apenas uma das vítimas possuía medida protetiva vigente. Nos primeiros três meses do ano passado, 28 feminicídios foram registrados no RS.

Assim como o feminicídio, o latrocínio, um dos crimes de maior gravidade, também fechou em queda de 14,3% neste primeiro trimestre de 2023. No acumulado entre janeiro e março, foram 12 ocorrências registradas, contra 14, em igual período de 2022. O reforço no policiamento se refletiu também na Capital, que encerrou o último mês de março, sem nenhum latrocínio.

Além destes indicadores, os primeiros três meses do ano também fecharam com redução nos crimes de roubos e furtos em geral, roubos de veículos, abigeato e o transporte público. “Neste período, o Governo do Estado ainda confirmou o chamamento de 1,3 mil novos servidores para a área da segurança pública, entre brigadianos, policiais civis, bombeiros e policiais penais”,frisou a SSP.

Seguindo a tendência de queda, o trimestre também foi marcado pela redução de roubos de veículos no RS, chegando a 8,5%. Ao todo, 103 ocorrências a menos deixaram de ser registradas nestes três meses, ante igual período de 2022. Em Porto Alegre, a baixa foi ainda mais expressiva, chegando a 19,3%.

Conforme a SSP, os indicadores de roubo a transporte coletivo também caíram 33,7% no primeiro trimestre no RS. Houve 126 ocorrências no acumulado contra 190 casos no mesmo período de 2022. No meio rural, a diminuição de crimes de abigeato chegou a 222, neste primeiro trimestre de 2023, queda de 19,8% em comparação com igual período do ano passado.