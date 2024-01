Alegrete ganha incremento financeiro no esporte e busca novas conquistas em 2024

Na Copa RS, a participação dos clubes foi notável, com o Boca Juniors alcançando o vice-campeonato e o Centenário nos 40, sendo eliminado nas quartas. O futebol amador só conseguiu iniciar a temporada oficial em dezembro de 2023, garantindo um recurso de R$ 146 mil. Desse valor, R$ 40 mil foram reservados para equipes representantes de Alegrete na modalidade de beach soccer e participantes da Copa RS de Futebol Amador, enquanto os restantes R$ 106 mil foram destinados à Liga para as competições organizadas pela entidade, que já começaram pela sênior especial.

O ano de 2023 foi promissor, com a cidade sediando a final do campeonato brasileiro de velocross e dedicando um mês inteiro para celebrar o esporte com a Oktobersportday. Os Jogos da Solidariedade mobilizaram toda a região com diversas categorias de futsal, e a AJS se consolidou como o maior evento esportivo solidário da Fronteira Oeste.

O Citadino de Futsal envolveu equipes em três séries, seguindo um modelo bem-sucedido. No entanto, a edição de 2023 teve uma situação preocupante, com uma briga generalizada envolvendo duas equipes e torcida, resultando na eliminação dos times como punição exemplar no esporte. A modalidade de corridas rústicas teve um aumento no município, fruto de uma parceria com o Sesc Alegrete. O ano passado encerrou com quatro atletas participando da maior corrida de atletismo da América do Sul, a 98ª Corrida de São Silvestre, que contou com o apoio municipal no transporte até a Capital gaúcha, garantindo o retorno dos corredores que deixaram o nome da cidade na história do evento, que neste ano alcançou a impressionante marca de 35 mil participantes.

De maneira geral, o ano de 2024 promete um aumento no investimento esportivo por parte da prefeitura, embora outras modalidades esportivas tenham apresentado um potencial enorme e ainda careçam de um olhar mais atento, não apenas do poder público, mas também do empresariado local.