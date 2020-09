Alegrete: incêndio de grandes proporções, em casa, mobiliza Bombeiros e Brigada Militar

Compartilhe









Na noite desta sexta-feira(4), um incêndio de grandes proporções, em uma casa, na rua Eduardo Faraco, Cidade Alta, mobilizou uma guarnição dos Bombeiros e três viaturas da Brigada Militar.

De acordo com informações preliminares dos policiais militares, a moradora disse que possivelmente teria sido em razão de um curto-circuito. As chamas, com enormes labaredas, eram visualizadas com uma distância considerável.

Ainda conforme os PMs, não houve feridos e o fogo atingiu grande parte da casa de madeira. A ação rápida dos Bombeiros evitou que às chamas se alastrassem para outras residências. O incêndio foi por volta das 20h. A família perdeu praticamente tudo. Quem puder auxiliar, pode procurar por informações dos moradores junto à Brigada Militar ou Corpo de Bombeiros.