Pontes sobre o Guaíba estão interditadas e Metade Sul perde acesso à capital

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o bloqueio ocorre em ambos os sentidos e é devido ao alagamento da pista do quilômetro 98 da rodovia.

Saudade de Alegrete: de Natal vem uma bela história de sonho realizado e doces lembranças do Baita Chão

Ontem à noite, o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre) havia orientado os motoristas a usarem a ponte móvel do Guaíba. O motivo é um monitoramento realizado na nova ponte devido à elevação das águas.

Informações confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal são que as duas pontes de acesso da Zona Sul do estado à Porto Alegre foram bloqueadas na manhã desta sexta-feira (3). Dois barcos rebocadores colidiram contra a ponte nova e a uma pista ainda está liberada, mas a passagem não é recomendada e pode ser bloqueada em breve. A ponte móvel (antiga) está interditada devido água no acesso.

Família relembra os cinco anos do assassinato de Cristian Fontoura Gonçalves

A orientação da PRF é de não viajar da Zona Sul à Capital, ou o contrário, neste momento. Ainda não há previsão para remoção dos rebocadores, mas os proprietários já foram identificados e acionados.

As pontes estão sendo monitoradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre.

O nível do Guaíba já passou de 4,20 metros no Cais Mauá e, segundo especialistas, pode ultrapassar a marca histórica de 4,76 registrada em 1941. Neste momento, já é a segunda maior cheia registrada.

Foto: Jocimar Farina