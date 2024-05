Famílias de áreas ribeirinhas em Alegrete; relatos nesta sexta-feira

Share on Email

No bairro Macedo, Pedro Figueira ainda não foi atingido pela enchente, porém, já está com seus pertences prontos para sair de sua residência. “Estamos atentos à elevação do rio Ibirapuitã, minha casa não costuma ser atingida, mas pelo modo como a água está subindo, acredito que seremos afetados”, relatou o alegretense.

Já no bairro Santo Antônio, um morador que já teve sua casa atingida relatou que está acompanhando atentamente o aumento da enchente. “Olha, minha casa é quase sempre atingida, mas dessa vez a cheia foi rápida. Ontem, por volta das 16h, eu marquei um ponto onde a água estava, e agora, nas primeiras horas da manhã, a água subiu mais de um metro e meio em relação à marcação”, destacou.

Na Vila Nova, um morador estava usando um barco para retirar alguns móveis do seu vizinho e fez questão de destacar: “Foram poucas as vezes que a enchente atingiu nossas casas. Desta vez, o comportamento do rio está diferente”, disse.