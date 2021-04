Alegrete já recebeu mais de 25 mil doses de vacinas

Compartilhe















O Rio Grande do Sul está entre os Estados brasileiros que mais vacinou e ultrapassou, no último sábado (10/4), a marca de 2 milhões de doses de vacina contra o coronavírus aplicadas na população. De acordo com os últimos números, o estado está em quarto no país em número de pessoas vacinas.

De acordo com os últimos dados já são 2.565.9071 pessoas que receberam a vacina aqui no Estado entre a primeira e a segunda dose.

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde que atende 11 municípios, informa que Alegrete já recebeu 25.500 doses, entre as vacinas coronavac e aztrazeneca. Deste total, 19.278 doses já foram aplicadas, sendo que 14. 349, receberam a primeira dose e a segunda, 4.929 alegretenses.

A imunização está sendo aplicada em idosos e depois que terminar os com 60 anos ou mais inicia a primeira dose em pessoas com comorbidades elencadas pela Secretaria Estadual da Saúde.

Heilli Temp, coordenadora regional de saúde, informa que ainda não sabe quantas novas doses Alegrete vai receber e informa que assim que terminar a aplicação em idosos inicia em pessoas com comorbidades.

Vera Soares Pedroso