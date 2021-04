Detento que rompeu a tornozeleira foi preso em via pública pela Brigada Militar

Compartilhe















Brigada Militar recapturou apenado que estava foragido em Alegrete.

O homem de 37 anos , estava em via pública, no bairro Nilo Soares Gonçalves. Conforme informações da ocorrência, durante o patrulhamento ostensivo, os policiais militares identificaram o indivíduo. Ao ser abordado foi constatado que na noite da última segunda-feira(19), entrou no sistema integrada da Polícia, um mandado de prisão contra o detento. O motivo, segundo informações da polícia, é que ele teria rompido a tornozeleira.

Ele está cumprindo pena por tráfico de drogas. O foragido foi encaminhado à Delegacia de Polícia e posteriormente levado ao Presídio Estadual de Alegrete.