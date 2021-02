Alegrete: mulher de 59 anos morre em decorrência da Covid-19

Compartilhe















No final da tarde desta sexta-feira(12), Alegrete confirmou a 56ª morte em decorrência da Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, a mulher de 59 anos estava fora do Município, mas era residente em Alegrete. Não há informações, no momento, se ela apresentava outras comorbidades.

O óbito da alegretense ocorreu em Passo Fundo, ontem(11), o corpo foi transladado pela Funerária Angelus e o sepultamento ocorreu na manhã de hoje, no Cemitério Municipal. A Secretaria de Saúde foi notificada da morte, pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-COVID-19), nesta tarde.

Até o último Boletim Epidemiológico foram confirmados 4.332 casos positivos, com 3.755 recuperados, 522 ativos (508 estão ativos em isolamento domiciliar e 14 hospitalizados positivos de Alegrete). Também, foram realizados 17.905 testes, sendo 13.503 negativos, 4.332 positivos e 70 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 594 pessoas.