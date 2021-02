Dos 15 vereadores eleitos, 4 terão que devolver dinheiro usado na campanha eleitoral

Compartilhe















O Cartório Eleitoral de Alegrete ainda continua o trabalho relativo à prestação de contas dos candidatos que concorreram na eleição de 2020 aqui na cidade.

A chefe do Cartório Eleitoral, Geovana Galli, informa que os 15 vereadores eleitos e mais o prefeito e vice já realizaram toda a prestação de contas. O trabalho agora é verificar os demais que concorreram na eleição do ano que passou.

O que é exigido pela legislação eleitoral são as despesas, de onde vieram os recursos e a prestação de contas.

Houve caso de quatro candidatos que se elegeram vereador, aqui em Alegrete, que tiveram que devolver recursos, porque não conseguiram comprovar a forma como entraram os recursos e os gastos de campanha. Três somam a quantia de 1.435 e têm até mês de fevereiro para acertar as contas. Um dos que devem devolver recursos à União e o valor é mais alto, 3.330 reais, entrou com recurso. As contas do Prefeito e vice eleitos para mandato de 2021 -2024 foram aprovadas.

O Cartório Eleitoral de Alegrete não divulgou os nomes dos que precisam devolver recursos.

Vera Soares Pedroso