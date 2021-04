Alegrete na reta final da colheita de arroz

Compartilhe















O Rio Grande do Sul atingiu, nesta semana, 94,85% da área prevista. Já foram colhidos 897.223 hectares dos 945.940 ha semeados na safra 2020/2021. Com isso, estão faltando ainda 5,15%, o que representa cerca de 48 mil ha para o fim dos trabalhos.

Em Alegrete, de acordo com os dados apurados pelos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) do Instituto Rio Grandense do Arroz e tabulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), a colheita de arroz atingiu percentuais de 97,14%. A Fronteira Oeste alcançou 270.391 ha de 278.349 ha de área plantada do cereal.

A produtividade continua alta. Nesta semana, foram registrados 8.870 quilos por hectare no Estado. A Fronteira Oeste segue como destaque neste item: 9.533 kg/ha. Aproximadamente 65% das cultivares usadas nas lavouras do RS nesta safra foram desenvolvidas pela Divisão de Pesquisa do Irga.

Todas as seis regionais arrozeiras já ultrapassaram os 90%. A mais adiantada é a Planície Costeira Externa, com 97,5%: 104.621 ha de um total semeado de 107.300 ha.

Júlio Cesar Santos Fonte: IRGA Foto: Nourival Neto