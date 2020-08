Alegrete: pacientes sintomáticos da Covid e síndromes gripais recebem kit de medicamentos

Compartilhe









262 Shares

Sem ter ainda uma vacina, apenas testes, as medicações que vêm sendo usadas no tratamento da Covid-19 são cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina.

Diferente do que foi pensado inicialmente de que o paciente deveria procurar auxílio médico somente depois de ter febre e dificuldade respiratória, hoje, a conduta é outra, pois dentro de um tratamento precoce se percebeu uma grande evolução, além da cura sem maiores complicações.

Em Alegrete, os pacientes sintomáticos com a suspeita da Covid-19 já estão realizando o tratamento medicamentoso precoce, ou seja, nos primeiros dias de sintomas. De acordo com a Dra Marilene Campagnollo, ocorreu uma reunião entre o grupo de médicos que atuam diuturnamente, na linha de frente no combate ao novo coronavírus e, como não há nenhum protocolo do Ministério da Saúde que determine algum tipo de tratamento, foi definido e realizado um protocolo pelos profissionais, na Santa Casa de Alegrete.

A médica destaca que todo paciente sintomático, com síndrome respiratória, sai do atendimento no gripário com a medicação que é usada como tratamento precoce, mas enfatiza que não é tratamento profilático ou preventivo.

Por outro lado, a médica também acrescenta que cada médico, em seus consultórios podem adotar a conduta que julgarem correta, exatamente por não ter um protocolo do Ministério da Saúde. Portanto, além do gripário, os pacientes que procuram atendimento em consultórios particulares também podem usar o mesmo tratamento, se esse for o entendimento do profissional.

Dra Marilene esclareceu, ainda, que todo paciente com síndrome gripal, em Alegrete, está sendo testado, caso não esteja no período de realizar o exame, ele(paciente), fica em acompanhamento pela rede de saúde e posteriormente é testado.