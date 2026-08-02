Alegrete| Palio derruba portão e atinge parede de residência; motorista é autuado por embriaguez

Conforme informações apuradas pela reportagem do PAT, o motorista, de 44 anos, conduzia um Fiat Palio pela rua Daltro Filho quando, ao ingressar na rua Waldemar Masson, perdeu o controle da direção. O veículo atingiu o portão de uma residência, derrubou parte da estrutura e, na sequência, colidiu contra a parede da casa.

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O impacto provocou danos significativos no imóvel. Segundo o proprietário da residência, que estava no local no momento do acidente, o estrondo foi seguido pelo barulho de objetos sendo atingidos dentro da casa. Com a colisão, a parede ficou parcialmente destruída, e móveis e eletrodomésticos, entre eles uma televisão e uma estante, foram danificados.

Ainda de acordo com a apuração da reportagem, o motorista afirmou que o veículo apresentou problemas no sistema de freios momentos antes da colisão. A Brigada Militar atendeu a ocorrência e submeteu o condutor ao teste do etilômetro, que registrou 0,45 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado. Ele foi levado à UPA para exames e posteriormente à DP.

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Na Delegacia, foi arbitrada fiança no valor correspondente a meio salário mínimo, quantia que foi paga e o motorista liberado para responder ao processo em liberdade, conforme prevê a legislação.

Ainda segundo as informações obtidas pela reportagem do PAT, houve um acordo entre o motorista e o proprietário da residência para o ressarcimento dos prejuízos causados pelos danos ao imóvel.