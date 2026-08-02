Caminhões tomam as ruas de Alegrete em carreata da 26ª Festa das Sementes de São Cristóvão

Após a missa realizada no pátio do Posto Texacão, ocorreu a tradicional carreata da 26ª Festa das Sementes de São Cristóvão, reunindo principalmente caminhões de empresas, transportadores autônomos e motoristas que participaram da homenagem ao padroeiro dos caminhoneiros.

O ronco dos motores substituiu o silêncio habitual das ruas e rodovias por onde passou a carreata, que levou uma mensagem de gratidão e proteção aos profissionais responsáveis pelo transporte de cargas e pelo abastecimento de diferentes setores da economia.

A concentração no Posto Texacão reuniu caminhoneiros e empresas de transporte, que participaram com seus veículos em um momento que já faz parte do calendário tradicional da Festa das Sementes. A celebração tem como um dos principais objetivos valorizar o trabalho dos motoristas e reforçar o pedido de proteção nas viagens realizadas diariamente.

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Durante o percurso, os participantes receberam o acompanhamento da Guarda Municipal na área urbana, auxiliando na organização do trânsito, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou o apoio no trecho da rodovia, garantindo maior segurança para a passagem dos veículos.

Além da participação dos caminhões, a programação contou com homenagens aos motoristas e empresas que fazem parte do transporte em Alegrete e região. O momento reforçou a importância de uma atividade que enfrenta diariamente longas jornadas e diferentes desafios pelas estradas.

A celebração é conduzida pelo padre Irineu Machado, responsável pela programação religiosa da festa, que une a devoção a São Cristóvão, considerado o protetor dos motoristas, com o reconhecimento aos trabalhadores do campo e do transporte.

Após a carreata, os participantes participaram de um almoço de confraternização, encerrando a programação com um momento de integração entre motoristas, empresas e organizadores da festa.

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Mais do que uma passagem de veículos pelas ruas, a carreata da 26ª Festa das Sementes de São Cristóvão representa uma homenagem a uma categoria que mantém a economia em movimento: os caminhoneiros e profissionais do transporte.